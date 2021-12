India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది . ఢిల్లీలో పేలుడు సంభవించడంతో ఒక్కసారిగా ఆందోళన చెలరేగింది. ఢిల్లీలోని రోహిణి కోర్టులో గురువారం ఉదయం జరిగిన పేలుడులో ఒక పోలీసు సిబ్బందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. లాప్ టాప్ బ్యాటరీ పేలడం వల్ల ఘటన జరిగిందని ప్రాథమిక అంచనా వేసినప్పటికీ పేలుడు ఘటనకు కారణం టిఫిన్ బాంబు అని కూడా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Delhi: A suspicious explosion took place at Rohini Court today morning. Seven fire tenders were rushed to the spot. Details awaited. pic.twitter.com/twqNLqNk4l

As per DCP Pranav Tayal, the suspicious explosion at the Rohini Court today happened in a laptop bag, while a court proceeding was underway. One injured person has been admitted to a hospital. pic.twitter.com/uxAutKG96d

English summary

The blast at the Rohini court in Delhi has caused a stir. A policeman was slightly injured in the blast on Thursday morning. NSG teams descended on the field and investigated the scene.