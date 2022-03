ఢిల్లీ చేరుకున్న రష్యా విదేశాంగ మంత్రి.. రేపు జై శంకర్, మోడీతో భేటీ

India

oi-Shashidhar S

ర‌ష్యా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి సెర్జీ లావ్‌రోవ్ ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. ర‌ష్యా నుంచి చైనా వెళ్లిన లావ్‌రోవ్‌..అక్క‌డి నుంచి భార‌త్ కు వ‌చ్చారు. రెండు రోజుల పాటు భార‌త్‌లో ప‌ర్య‌టించనున్న లావ్‌రోవ్‌.. శుక్ర‌వారం నాడు భార‌త ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీతో ప్ర‌త్యేకంగా భేటీ కానున్నారు. అంత‌కుముందే భార‌త విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జైశంక‌ర్‌తోనూ ఆయ‌న భేటీ అవుతారు.

English summary

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov arrived in New Delhi today. Lavrov is on an official visit and is expected to meet his counterpart S Jaishankar tomorrow.