Sadist: వేడివేడిగా కిచడీ చేసి పెట్టిన భార్య, ఆవేశంతో ఊగిపోయి భార్యను చంపేసిన భర్త, అసలు మ్యాటర్ !

థానే/మంబాయి: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. వివాహం చేసుకున్న తరువాత దంపతులు భార్య వైపు, భర్త వైపు బంధువులు అందరి ఇళ్లకు వెళ్లి వస్తున్నారు. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. చిన్నచిన్న విషయాల్లో దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. అందరి ఇళ్లల్లో ఉండే గొడవలే కదా అంటూ పెద్దలు కూడా దంపతుల విషయంలో పెద్దగా జోక్యం చేసుకోలేదు. గొడవ పడటం, రెండు మూడు రోజులకు మళ్లీ ఒక్కటి అయిపోతున్న దంపతులను చూసి వీళ్లు మామూలే అని వదిలేస్తున్నారు. ఉదయం బాగా ఆకలిగా ఉందని భర్త చెప్పాడు. భార్య వేడివేడిగా కిచడి చేసి భర్తకు వడ్డించింది. ప్లేట్ లో ఉన్న కిచడి తింటున్న సమయంలో దంపతుల మద్య గొడవ జరిగింది. ఆ సమయంలో భర్త ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు. భర్తకు ఎక్కడో మండిపోయి భార్యను పట్టుకుని చితకబాదేశాడు. కందపడిపోయిన భార్యను దారుణంగా చంపేసిన భర్త అతను తింటున్న కిచడి ప్లేట్ తీసుకుని ఇంటి బయటకు విసిరేశాడు.

English summary

Sadist: A woman was allegedly strangulated to death by her husband for adding excess salt to his breakfast. The incident was reported from the Bhayandar township in Maharashtra's Thane district