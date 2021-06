Sadist: కన్నకూతురిని తల్లిని చేసిన తండ్రి, ముగ్గురు బిడ్డలకు పెళ్లి చేచి మూడో కూతురిని !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్/చెన్నై : ముగ్గురు బిడ్డలకు పెళ్లి చేశాడు. ఇంట్లో చిన్న కూతురు ఉంది. కామాంధుడైన కన్నతండ్రి కన్న కూతురిని లైంగిక వేదింపులకు గురి చేశాడు. ఒక సంవత్సరం నుంచి కూతురి మీద అత్యాచారం చెయ్యడంతో ఆమె గర్బవతి అయ్యింది. యువతి గర్బవతి అనే విషయం బయటకు రాకుండా జాగ్రత్తపడ్డారు. యువతికి కడుపునొన్ని రావడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఆ యువతి పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. పెళ్లి కాకుండానే ఇలాంటి పాడుపని ఎవరు చేశారు ? అని అందరూ ఆ యువతిని నిలదీశారు. తనకు పుట్టిన బిడ్డకు తండ్రి మా నాన్న అని ఆ యువతి చెప్పడంతో అందరూ షాక్ అయ్యారు. తనతో కాపురం చేసిన తన భర్త కన్న కూతురితో కూడా కాపురం చేశాడని తెలుసుకున్న తల్లి ఆవేదనతో కుమిపోయి పోలీసు కేసు పెట్టడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: కత్తిలాంటి అక్కాచెల్లికి ప్రియుడు ఒక్కడే, అక్కకు ఓవర్ టైమ్, జ్యూస్ లో!

English summary

Daughter: In a shocking incident of sexual assault reported from Shihor town in Gujarat’s Bhavnagar district, a man allegedly raped his unmarried 19-year-old daughter multiple times over the last one year. The alleged crime came to fore on Wednesday when the unmarried teenager gave birth to a child at a state-run hospital.