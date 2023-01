Wife: శాడిస్టు భర్త, సైకో ఫ్రెండ్స్, భార్య మీద ఐదు మంది ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన భర్త, రాత్రి !

India

oi-Mallikarjuna

చంఢీగఢ్/పంజాబ్: రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన యువతి, యువకుడికి పెళ్లి కుదిరింది. పెద్లలు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్న దంపతులు సంతోంగా కాపురం చెయ్యడం మొదలుపెట్టారు. పెళ్లి చేసుకున్న యువతికి 20 ఏళ్లు. పెద్దలు సెట్ చేసిన పెళ్లి చేసుకున్నా, లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నా తన భార్యను ఎవరైనా కన్నెత్తి చూసినా భర్త తట్టుకోలేడు. అదే భార్య అడ్డదారి తొక్కినా భర్త సహించలేడు. అందరి సమక్షంలో పెళ్లి చేసుకున్న భార్య తీరుతో భర్త చాలాకాలంగా రగిలిపోతున్నాడు. భార్యను బైక్ లో పిలుచుకుని బయలుదేరాడు. ఓప్రాంతానికి వెళ్లి బైక్ ఆపాడు. ఆ సందర్బంలో ఐదు మంది యువకులు వెనుక నుంచి వచ్చారు. అంతే భార్య మీద ఐదు మంది యువకులు గ్యాంగ్ రేప్ చెయ్యడంతో ఆమె స్పృహతప్పి పడిపోయింది. కొన్ని గంటల తరువాత స్పృహలోకి వచ్చిన ఆమె చూస్తే అక్కడ గ్యాంగ్ రేప్ చేసిన ఐదు మందితో పాటు భర్త కూడా మాయం కావడంతో మహిళ హడలిపోయింది.

English summary

Sadist: The husband who gang-raped his wife along with five friends in Punjab left his wife there at night and escaped.