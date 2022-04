Sadist wife: భార్యను పువ్వుల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నాడు, కానీ భార్య ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ తో ?, వీడియో తీసి భర్త!

India

నోయిడా/ఆలీగర్: కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన యువతిని ఓ యువకుడు చాలా హ్యాపీగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ప్రైవేట్ కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆ యువకుడు అతని భార్యను సంతోషంగా చూసుకున్నాడు. భార్య ఏది అడిగితే అది కచ్చితంగా తీసిచ్చాడు. దంపతులకు ఓ కొడుకు పుట్టాడు. అయితే పుట్టిన కొంతకాలానికే ఆ బిడ్డ చనిపోయివడంతో తండ్రి ఆవేదన చెందాడు. బిడ్డ చనిపోయాడని తల్లికి ఏమాత్రం బాధలేదని తెలిసింది. కొంతకాలం భర్త ఆవేదనతో కుమిలిపోయాడు. ఇంటికి వెళ్లిన భర్త ఉరి వేసుకుని శవమై కనిపించాడు.

తన కోడలు టార్చర్ పెట్టడం వలనే మా కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని యువకుడి కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టారు. ఇదే సమయంలో ఆత్మహత్య చేసుకున్న వ్యక్తి అంతకు ముందే తీసిన వీడియో ఒకటి పోలీసులకు చిక్కింది. తన భార్య, ఆమె ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ నిత్యం తనకు నరకం చూపిస్తున్నారని, ఆ టార్చర్ తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని ఆ వీడియోలో ఉందని పోలీసులు అన్నారు.

నా భార్య అంటే నాకు ప్రాణం, ఆమె ఇంకా బాగా చదువుకుని ఎవ్వరి మీద ఆధారపడకుండా మంచి ఉద్యోగం చెయ్యాలని ఆశపడ్డానని, అయితే అలా జరగలేదని ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త వీడియోలో చెప్పాడని పోలీసులు అంటున్నారు.

Sadist wife: A 25-year-old man is suspected to have died by suicide at his house in Dadri, police said on Wednesday, adding that they found a video that the man had recorded before his death.