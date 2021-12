India

ముంబై: బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్, కండల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ పాము కాటుకు గురయ్యారు. ఆయనకు పాము కాటు వేసింది. దీనితో ఆయనను హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స అందించారు. కొన్ని గంటల పాటు సల్మాన్ ఖాన్‌కు డాక్టర్లు ట్రీట్‌మెంట్ ఇచ్చారు. విషానికి విరుగుడు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉంది. ఎలాంటి ప్రమాదం లేకపోవడంతో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

Bollywood superstar Salman Khan was taken to a Mumbai hospital at 3 AM last night after he was bitten by a snake. The actor was at his Panvel farmhouse when the incident took place.