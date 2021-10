drugs case లో షాకింగ్ ట్విస్ట్ లు: నకిలీ పత్రాలతో సమీర్ వాంఖడే ఉద్యోగం; మహారాష్ట్ర మంత్రి నవాబ్ మాలిక్ సంచలనం

India

oi-Dr Veena Srinivas

షారూఖ్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్‌కు సంబంధించిన డ్రగ్స్ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎన్‌సిబి అధికారి సమీర్ వాంఖడే ను మహారాష్ట్ర మంత్రి నవాబ్ మాలిక్ టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సమీర్ వాంఖడే ముస్లిం అని ఉద్యోగం కోసం నకిలీ పత్రాలను ఉపయోగించి అర్హులైన దళితుడి ఉద్యోగాన్ని లాగేసుకున్నారని మహారాష్ట్ర మంత్రి నవాబ్ మాలిక్ ఆరోపణలు చేశారు.

English summary

Maharashtra Minister Nawab Malik continues to target NCB official Sameer Wankhede. Maharashtra Minister Nawab Malik has alleged that Sameer Wankhede was a Muslim and used fake documents for the job to snatch the job of a deserving Dalit.