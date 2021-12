ఎన్నికల్లో రైతుల పోటీపై సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా, రాకేష్ టికాయత్ సంచలన ప్రకటన

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఏడాది పాటు ఢిల్లీ వేదికగా సాగిన రైతుల ఆందోళనకు సారథ్యం వహించిన సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా తాము ఏ ఎన్నికల్లోనూ పోటీ చేయబోమని పేర్కొంది. అంతేకాదు తాను ఏ రాజకీయాల్లో చేరడం లేదని, రైతు సంఘం నాయకుడు రాకేశ్ టికాయత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఒకపక్క పంజాబ్ ఎన్నికలలో రైతు సంఘాల నాయకులు ఎన్నికల బరిలోకి దిగాలని నిర్ణయం తీసుకోవటం , ఇదే సమయంలో రాకేష్ టికాయత్ ఈ ప్రకటన చేయడంతో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

The samyukth Kisan Morcha, which has been leading the farmers' agitation in Delhi for a year, has said it will not contest any election. Rakesh Tikait made sensational remarks that he was not joining any politics.