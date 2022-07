Viral Video: నీటిలో తడవొద్దని ఇలా చేసింది.. పంతులమ్మకు దిమ్మదిరిగే షాక్ ఇచ్చిన అధికారులు..

India

oi-Chekkilla Srinivas

దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వానలతో ప్రాజెక్టులు, రిజర్వాయర్లు,చెరువులు, నదులు, వాగులు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. చాలా చోట్ల కాలనీల్లోకి నీరు వచ్చి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీంతో పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే ఓ చోట ఓ ఉపాధ్యాయురాలు నీటిలో తడవకూడదని చేసిన పని ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

English summary

A school teacher in Uttar Pradesh was suspended after a video of her walking into a flooded school by climbing over plastic chairs put in place by students went viral.