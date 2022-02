Wife: ఇద్దరికి రెండో పెళ్లి, మొదటి భర్త కూతురికి పెళ్లి చేసిన భార్య, పగ, నరికి చంపేసిన రెండో భర్త !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ తిరుచ్చి: మహిళ వివాహం చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయిన తరువాత ఆమె భర్తతో విడాకులు తీసుకుంది. మరో వ్యక్తి వివాహం చేసుకుని కూతురికి తండ్రి అయిన తరువాత అతని భార్యతో విడాకులు తీసుకున్నాడు. భర్తతో విడాకులు తీసుకున్న మహిళ, బార్యతో విడాకులు తీసుకున్న భర్తకు పరిచయం అయిన కొంతకాలం తరువాత పెళ్లి చేసుకునున్నారు. ఇద్దరికి రెండో పెళ్లి కావడంతో సంతోషంగానే కాపురం చేశారు. భార్య ఆమె మొదటి భర్తకు పుట్టిన కూతురికి ఆమె బంధువుల సహకారంతో గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేసింది. భర్త మొదటి భార్యకు పుట్టిన కూతురికి పెళ్లి చెయ్యాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేశాడు. కూతురికి పెళ్లి అయిన తరువాత దంపతుల మద్య తేడాలు వచ్చాయి. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య నిత్యం గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దంపతులకు వాళ్ల స్నేహితులు, బంధువులు సర్దిచెబుతూ వస్తున్నారు. సహనం కోల్పోయిన భర్త అతని రెండో భార్యను అతిదారుణంగా హత్య చెయ్యడం కలకలం రేపింది.

English summary

Second wife: A man hacked his wife to death after a scuffle between the couple turned violent. The accused later surrendered before the police in Tiruchirappalli in Tamil Nadu.