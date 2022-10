అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు బీజేపీ నుంచి 'రహస్య మద్దతు'??

India

oi-Garikapati Rajesh

గుజరాత్ అసెంబ్లీకి త్వరలో జరగబోయే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతాపార్టీని ఓడించాలని ఆ పార్టీకి చెందిన నేతలే కోరుకుంటున్నారని, ఇది సత్యమని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వ్యాఖ్యానించారు. బీజేపీకి చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు తమ పార్టీకి రహస్యంగా మద్దతిస్తున్నారని వెల్లడించారు. తనను హిందూ వ్యతిరేకిగా పేర్కొంటూ గుజరాత్ లో వెలిసిన పోస్టర్లపై ఆయన స్పందించారు. వాటిని ఏర్పాటు చేసినవారంతా రాక్షసజాతికి చెందినవారన్నారు.

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal said that the leaders of the party want to defeat the Bharatiya Janata Party in the upcoming Gujarat assembly elections and this is true.