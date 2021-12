ఏడువందల మంది రైతులు చనిపోయారా.?అబ్బ ఛా..!ఆధారాలే లేవు.!పరిహారం ఎలా ఇస్తామన్న కేంద్రం.!

India

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలు రైతు స్వేచ్చకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయని, రైతు హక్కులను కాలరాసే విధాంగా ఉన్నాయని, ఆ చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ దాదాపు పదమూడు నెలలుగా ఢిల్లీలో నిరసన తెలుపుతున్న రైతులకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి. ఈ నేపథ్యలో దాదాపు ఏడువందల మంది రైతులు ఉద్యమం చేస్తూనే మరణించారు. వారి కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలని దేశ వ్యాప్తంగా డిమాండ్ వస్తున్నప్పటికి కేంద్ర ప్రభత్వం మాత్రం తేలిగ్గా తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. రైతు మరణాల పట్ల చాలా విచిత్రమైన ప్రకటన చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం.

English summary

The Center has made it clear that there is no evidence that farmers who are agitating against agricultural laws have died and that it is difficult to determine whether they are actually farmers or not. At such a juncture, the Center is directly asking them how they can pay compensation on behalf of the Central Government.