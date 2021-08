India

oi-Madhu Kota

తాలిబన్ల వశమైపోయిన అఫ్గానిస్థాన్ లో పరిస్థితులు గంట గంటకూ మారిపోతున్నాయి. గత దాష్టీకాల దృష్ట్యా తాలిబన్లను నమ్మని జనం దేశం విడిచి పారిపోతున్నారు. షరియత్ చట్టాలకు విరుద్ధంగా ఇన్నాళ్లూ ప్రజలు చేసిన తప్పులను క్షమించేశామని, ప్రజలెవరూ దేశం నుంచి వెళ్లొద్దని, ఉద్యోగులు విధుల్లో చేరాలని ప్రకటన చేసిన తాలిబన్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం.. తమ పాలనతో అన్ని స్థానిక తెగలకు, జాతులకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తామని హామీ ఇస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే అఫ్గాన్ లో నివసిస్తోన్న భారతీయ మూలాలున్న వ్యక్తులు, హిందు, సిక్కులపై చర్చ తెరపైకొచ్చింది. తాలిబన్ నేతలతో హిందూ, సిక్కులు సమావేశమవుతుండగా, అఫ్గానిస్థాన్ లో 'మలయాళీ తాలిబన్లు' ఉన్నారంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ చేసిన ట్వీట్ పెను దుమారానికి దారి తీసింది..

It sounds as if there are at least two Malayali Taliban here — one who says “samsarikkette” around the 8-second mark & another who understands him! https://t.co/SSdrhTLsBG

English summary

Congress MP Shashi Tharoor tweet about the potential Malayali presence among the rank and file of Taliban created the wrath in social media. meanwhile, K Bindu, mother of Nimisha Fathima, has urged the Indian government to bring her daughter back from Afghanistan. Fathima has been imprisoned in Afghanistan since 2019 after she allegedly joined the Islamic State militant group.