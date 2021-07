పోర్న్ రాకెట్ కేసులో రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ తర్వాత తొలిసారి శిల్పాశెట్టి పోస్ట్ .. అందరూ ఆలోచించేలా !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

నటి శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసులో అరెస్టైన విషయం తెలిసిందే. అశ్లీల ఫిల్మ్ రాకెట్‌కు సంబంధించి అరెస్టయిన శిల్పా శెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను జూలై 23 వరకు రిమాండ్‌కు తరలించారు. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ యాప్ లు, ఐపీఎల్ లు పెద్దగా కలిసి రాకపోవడంతో తప్పుదారిలో సంపాదన కోసం రాజ్ కుంద్రా అశ్లీల కంటెంట్ ను కొన్ని యాప్ ల ద్వారా జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నట్లుగా, ఈ పోర్న్ మాఫియాకు రాజ్ కుంద్రానే ప్రధాన సూత్రధారిగా పోలీసులు ప్రాధమికంగానిర్ధారించారు. ప్రస్తుతం ఆయన పోలీస్ కస్టడీలో విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు.

రాజ్ కుంద్రా పోర్నోగ్రఫీ కేసు దర్యాప్తు .. హెచ్ అకౌంట్ లావాదేవీలు, చిన్న సంస్థలతో 70 పోర్న్ వీడియోలు

English summary

Actress Shilpa Shetty, late on Thursday night, shared a cryptic Instagram story, which appears to be a page out of one of author James Thurber's books. Shilpa Shetty's Instagram story arrives days after her husband Raj Kundra was arrested in a case involving pornographic filmmaking.