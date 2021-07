రాజ్ కుంద్రాకు సపోర్ట్ గా శిల్పాశెట్టి..ఆయన తీసినవి పోర్న్ వీడియోలు కాదు: పోలీసులకు వాంగ్మూలం

India

oi-Dr Veena Srinivas

పోర్నోగ్రఫీ కేసులో బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రాను ప్రధాన నిందితుడిగా చేర్చి పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అశ్లీల చిత్రాల నిర్మాణానికి సంబంధించిన కేసుకు సంబంధించి విచారణ జరిపిన ముంబై కోర్టు శుక్రవారం వ్యాపారవేత్త మరియు అతని సహచరుడు రియాన్ తోర్పేను జూలై 27 వరకు పోలీసు కస్టడీకి అనుమతించింది. ఈ క్రమంలో ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ముంబై పోలీసులు జులై 23న శిల్పాశెట్టి వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. అదే రోజు వారి జుహు ఇంట్లో కూడా పోలీసులు సోదాలు జరిపారు.

English summary

Shilpa Shetty has so far denied her involvement in the alleged offence of transmission of sexually explicit content. Shilpa has claimed while recording her statement to the investigating team that films available on Hotshot are not ‘pornography but erotica’.