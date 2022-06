CM meeting: ఎంత మంది ఎమ్మెల్యేలు వెళ్లారంటే ?, ఏక్ నాథ్ దెబ్బతో ఏడుపు మిగిలింది, ఊపుకుంటు వెళ్లారు!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/గుహవాటి: శివసేన పార్టీ చీలిపోయే పరిస్థితి ఎదురైయ్యిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేసిన శివసేన పార్టీ రెబల్ మంత్రి ఏక్ నాథ్ షిండే శివసేన నాయకత్వం ఊహించని విదంగా శివసేన ఎమ్మెల్యేల మద్దతు కూడగట్టుకోవడంలో విజయం సాధించారు. మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేల మద్దతుతో ఇప్పటికే గ్రూపు రాజకీయాలు మొదలు పెట్టిన ఏక్ నాథ్ షిండే మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే గ్రూప్ లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను లాగేసుకుంటున్నారు.

మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్దవ్ ఠాక్రే శిభిరంలో కేవలం 13 మంది శివసేన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని వెలుగు చూడటంతో ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు హడలిపోయారు. గురువారం సీఎం ఇంట్లో జరిగిన పార్టీ శాసన సభ్యుల సమావేశానికి 13 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రమే హాజరైనారు. శివసేనకు చెందిన 55 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో కేవలం 13 మంది మాత్రమే సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే వైపు ఉన్నారని స్పష్టంగా వెలుగు చూసింది.

Rebel camp: చీటి చింపేయడానికి ఒకేఒక్క ఎమ్మెల్యే తక్కువ అయ్యాడు, ఏక్ నాథ్ దెబ్బతో ఏమైనా జరగొచ్చు!

English summary

Shiv Sena sources said only 13 MLAs have come for the party meeting at Varsha. Aditya Thackeray is at Matoshree, taking the total number of MLAs supporting Uddhav Thackeray to 13.