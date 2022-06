రెబెల్స్ కు ఉద్ధవ్ థాక్రే బంపర్ ఆఫర్-మీరు కోరుకుంటే సంకీర్ణానికి గుడ్ బై-బీజేపీపై మద్దతుపై మౌనం

India

oi-Syed Ahmed

మహారాష్ట్ర శివసేనలో ఏక్ నాథ్ షిండే తిరుగుబాటుతో మొదలైన సంక్షోభం గంటగంటకో మలుపు తిరుగుతోంది. ఇరువర్గాలు వరుస ప్రకటనలతో రాజకీయాల్ని వేడెక్కిస్తున్నాయి. ఏక్ నాథ్ షిండే శిబిరంలోకి మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు జారుకున్న నేపథ్యంలో సీఎం పదవి వదులుకోవాల్సిన పరిస్ధితుల్లో ఉన్న ఉద్ధవ్ థాక్రే.. చివరి అస్త్రం ప్రయోగించారు. రెబెల్ ఎమ్మెల్యేలకు బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. దీంతో షిండే వర్గం అంతర్మథనంలో పడింది.

English summary

after rebel mlas number gone up hour by hour shivsena has now offered to quit mva coalition if all mlas want.