Shock: రేప్ చేసి కూతుర్ని చంపిన తండ్రి, ఆవేదనతో అల్లుడి ఆత్మహత్య, నలుగురి జీవితాలు నాశనం !

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్: ఇంటి నుంచి పారిపోయిన యువతి ప్రియుడిని పెళ్లి చేసుకుని అతనితో కాపురం పెట్టింది. భర్తతో సంతోషంగా ఉంటున్న ఆమెకు ఓ పాప ఉంది. జరిగిందేదో జరిగిపోయిందని మన ఇంటికి రావాలని తండ్రి కూతురికి ఫోన్ చేశాడు. బిడ్డను ఎత్తుకున్న ఆమె తండ్రితో కలిసి పుట్టింటికి వెళ్లింది. తరువాత అటవి ప్రాంతంలో ఆమెతో పాటు ఆమె బిడ్డ శవమై కనిపించారు. వివాహిత మహిళ మీద అత్యాచారం చేసి దారుణంగా హత్య చేశారని, ఆమె 8 నెలల పసికందు మీద బండరాళ్లు వేసి దారుణంగా చంపేశారని వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది. కన్న కూతురు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుందని కసితో ఆమె మీద కన్న తండ్రి అత్యాచారం చేసి చంపేశాడని వెలుగు చూసింది. ఇప్పటికే కూతురిని రేప్ చేసిన కసాయి తండ్రిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కన్న తండ్రి అత్యాచారం చేసి చంపేసిన మహిళ భర్త కూడా ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.

English summary

Shock: In a shocking incident, a woman was allegedly raped and killed by her father in Madhya Pradesh because he did not approve of her love marriage. days after the incident, the woman's 27-year-old husband has been found hanging inside his home.