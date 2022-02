Wife: పాలు లేటుగా ఇచ్చిన భార్య. రెచ్చిపోయి విడాకులు ఇచ్చిన భర్త, ట్రిపుల్ తలాక్, మర్యాదగా వెళ్లిపో !

India

oi-Mallikarjuna

అహమ్మదాబాద్: చిన్నచిన్న విషయలకు ట్రిపుల్ తలాక్ ఇస్తున్నారని ఆరోపణలు రావడంతో కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ట్రిపుల్ త్రిపుల్ తలాక్ నిషేద చట్టాన్ని తీసుకు వచ్చింది. ట్రిపుల్ తలాక్ చెప్పడం నేరమని సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది. అయితే అక్కడక్కడా చిన్నచిన్న విషయాలకు ట్రిపుల్ తాలక్ చెప్పి భార్యల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు చూపించిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్న మహిళ ఆమె భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసింది. దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పనిపాట లేకుండా బేకారుగా తిరుగుతున్న భర్త అతని భార్యతోపాటు తల్లితండ్రులతో కలిసి ఒకే ఇంటిలో ఉంటున్నాడు. మహిళ కూతురు తాగడానికి పాలు కావాలని అడిగింది. భార్య వంటింటిలోకి వెళ్లి కూతురి కోసం పాలు వేడి చేస్తున్న సమయంలోనే ఆమె భర్త కూడా తాగడానికి పాలు కావాలని అడిగాడు. మొదట కూతురికి పాలు తాగించిన భార్య తరువాత పాల గ్లాస్ తీసుకెళ్లి భర్తకు ఇచ్చింది. నేను పాలు అడిగిన చాలా సేపటి తరువాత నువ్వు పాలు తీసుకువస్తావా ?, నీకు ఎంత గర్వం, అహంకారాం అంటూ భర్త రెచ్చిపోయాడు. నీలాంటి భార్య నాకు అవసరం లేదని రెచ్చిపోయిన భర్త అతని తల్లిదండ్రులు, బంధువుల సమక్షంలో అతని భార్యకు ట్రిపుల్ తాలక్ చెప్పేసి విడాకులు అయిపోయాయి, నువ్వు మీ పుట్టింటికి వెళ్లిపో అంటూ చిందులు వేశాడు. భర్తకు నచ్చచెప్పడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసిన భార్య చివరికి పోలీసు కేసు పెట్టడంతో భర్తకు ఇప్పుడు బందరు లడ్డూ కనపడుతోంది.

English summary

Shock: A 31-year-old Karanj woman has filed a complaint at Mahila Police Station (West), stating that her husband gave her triple talaqbecause she served milk to her children before offering it to him.