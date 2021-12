Goa assembly polls: గోవాలో కాంగ్రెస్ కు షాక్: ప్రియాంకా గాంధీ పర్యటనలో రాజీనామాల పర్వం

India

గోవాలో 2022 ఆరంభంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఇప్పటి నుండే రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గోవాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వరుస రాజీనామాలను ఎదుర్కొంటుంది. గోవా రాష్ట్రంలో రాబోయే ఎన్నికల కోసం భావసారూప్యత గల పార్టీలతో పొత్తుపై కాంగ్రెస్ వర్గాలలో గందరగోళం నెలకొంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా శుక్రవారం నాడు గోవా పర్యటన నేపథ్యంలో తాజా పరిణామాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి షాక్ అనే చెప్పాలి.

Congress party leaders have given an unexpected shock to Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra.A group of Congress leaders from the Porvorim Assembly constituency submitted their resignations before the meetings of Priyanka Gandhi .