మాయావతికి షాక్; పంజాబ్ లో జీరో; యూపీ,ఉత్తరాఖండ్ లోనూ ప్రమాదంలో బీఎస్పీ ఉనికి

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒకప్పుడు ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని పాలించిన మాయావతి పార్టీ బీఎస్పీ, ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయాలలో ఉనికిని కోల్పోయే ప్రమాదం కనిపిస్తుంది. యూపీలోనే కాదు పోటీ చేసిన మిగతా రాష్ట్రాలలోనూ ఖాతా తెరవలేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని శాసించిన మాయావతి ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్ర రాజకీయాల నుంచి కనుమరుగయ్యే పరిస్థితి చోటు చేసుకుంది. అందరిలా కాదు మేము ప్రత్యేకమని చెప్పుకొని బీఎస్పీ ఆదరించాలని విజ్ఞప్తి చేసిన మాయావతి ఏనుగుకు యూపీలో కదల్లేని పరిస్థితి వచ్చింది.

English summary

Mayawati is in shock. The party that once ruled UP politics is now losing its presence in UP. Zero in Punjab. The BSP's presence in Uttarakhand is also in the danger zone.