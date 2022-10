షాకింగ్: జమ్మూ కాశ్మీర్ జైళ్ళశాఖ డీజీపీ దారుణహత్య; గొంతుకోసి, తగలబెట్టే యత్నం చేసిన నిందితుడు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

జమ్ము కాశ్మీర్ లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. జమ్ము కాశ్మీర్ జైళ్లశాఖ డిజిపి హేమంత్ కుమార్ లోహియా దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఆయన తన ఇంట్లోనే దారుణంగా హత్యకు గురైనట్టుగా పోలీసులు చెబుతున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డిజిపి హేమంత్ కుమార్ లోహియా హత్యపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆయన ఇంట్లో పని చేసే వ్యక్తి పై అనుమానాలు వ్యక్తం కావడంతోపాటు, అతను కనిపించకపోవడంతో, పని చేసిన వ్యక్తి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

English summary

Jammu and Kashmir Prisons Department DGP Hemant Kumar Lohia was brutally murdered. Murderers strangle and then set the dead body on fire. Suspecting the worker in his home, the police launched a search for the accused.