ఉరేసుకోమంటారా.. వ్యాక్సిన్ల కొరతపై కేంద్రమంత్రి షాకింగ్ రిప్లై... కోవాగ్జిన్ పేటెంట్ రద్దు చేసే యోచన...

National

oi-Srinivas Mittapalli

ఓవైపు కరోనాతో జనం పిట్టల్లా రాలిపోతుంటే... మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తనట్లు వ్యవహరిస్తోందన్న విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దేశం వల్లకాడులా మారుతుంటే వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిని పెంచకుండా కేంద్రం ఏం చేస్తోందని ప్రతిపక్షాలు ప్రశ్నిస్తున్నాయి. ఇకనైనా మేల్కొని వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిని పెంచాలని బుధవారమే(మే 12) కేంద్రానికి లేఖ కూడా రాశాయి.అటు కోర్టులు,ఇటు ప్రతిపక్షాలు,మేదావులు వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిని పెంచాలని కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఇదే విషయంపై మీడియా ప్రతినిధులు కేంద్రమంత్రి సదానంద గౌడను ప్రశ్నించగా... ఆయన నుంచి షాకింగ్ రిప్లై వచ్చింది.

English summary

Union Minister for Chemicals and Fertilisers D V Sadananda Gowda on Thursday sought to know whether people in the government should hang themselves for their failure to produce vaccines as was directed by the government.