భారత్ లో కాస్త తగ్గిన కేసులు ; గత 24 గంటల్లో 45,352 కొత్త కేసులు, 366 మరణాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. నిన్న రెండు నెలల గరిష్టానికి చేరిన కొత్త కేసులు తాజాగా కాస్త తగ్గినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. మరోపక్క కరోన థర్డ్ వేవ్ ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 45,352 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. నిన్న ఒక రోజు 366 మరణాలు నమోదయ్యాయి. దీనితో, దేశం మొత్తం కేసుల సంఖ్య 3,29,03,289 కి పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4,39,895 కి పెరిగింది.

English summary

In the last 24 hours, 45,352 new cases of coronavirus were reported in India. There were 366 deaths in one day yesterday. With this, the total number of cases in the country increased to 3,29,03,289. The total death toll rose to 4,39,895 nationwide.