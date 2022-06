కాస్త క్షీణించిన కొత్త కరోనాకేసులు; తాజాగా 6,594కేసులు, 50వేలను దాటిన యాక్టివ్ కేసులు!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల మధ్య హెచ్చుతగ్గులు కొనసాగుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో భారతదేశంలో 6,594 తాజా కేసులు నమోదయ్యాయి. తాజాగా నమోదైన కేసులు ముందు రోజుతో పోలిస్తే 18 శాతం తక్కువ. అంతకుముందు సోమవారం, భారతదేశం 8,084 కొత్త కేసులను నమోదు చేసింది. దేశంలో 8,000 కంటే ఎక్కువ కేసులు నమోదు కావడంతో కేసులు పెరుగుతున్నాయి అన్న ఆందోళన నెలకొంది. అయితే ఈ రోజు కరోనా కేసులలో కొద్దిగా క్షీణత కనిపించింది.

కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం, దేశంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 50,548 వద్ద ఉంది. మొత్తం కేసులలో యాక్టివ్ కేసులు 0.12 శాతం. ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, గత 24 గంటల్లో మొత్తం 4,035 మంది కోలుకున్నారు. మొత్తం కోలుకున్న వారి సంఖ్య 4,26,61,370కి చేరుకుంది. భారతదేశంలో రికవరీ రేటు 98.67 శాతంగా ఉంది. ఇదిలా ఉంటే రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 2.05 శాతంగా ఉండగా, వారానికి అనుకూలత రేటు 2.32 శాతంగా ఉంది.

దేశంలో ఇప్పటివరకు మొత్తం 85.54 కోట్ల కోవిడ్ -19 పరీక్షలు నిర్వహించబడ్డాయి. గత 24 గంటల్లో 3,21,873 పరీక్షలు నిర్వహించబడ్డాయి. భారతదేశం యొక్క టీకా 195.35 కోట్ల మోతాదు మార్కును దాటినట్లు గా తెలుస్తుంది. గత వారంలో రోజువారీ కరోనావైరస్ కేసుల పెరుగుదల మధ్య, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం బహిరంగ ప్రదేశాలలో యాదృచ్ఛిక పరీక్షలను పునఃప్రారంభించాలని, బూస్టర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియను విస్తరించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.

అలాగే అందరూ మాస్కులు ధరించాలని అలాగే సామాజిక దూరం పాటించేలా ఉపశమన చర్యలను అమలు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించింది. గత కొన్ని రోజులుగా మహారాష్ట్రలో రోజువారీ కేసుల పెరుగుదల కనిపించింది. ఆ తర్వాత కేరళ, ఢిల్లీ మరియు కర్ణాటక రాష్ట్రాలలో కరోనా కేసులు క్రమంగా పెరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇదిలా ఉంటే తెలంగాణా రాష్ట్రంలోనూ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. పెరుగుతున్న కేసులతో దేశంలో కరోనాపై ఫోర్త్ వేవ్ భయం పట్టుకుంది.

