LIC: కొంపముంచింది..ఉన్నదంతా ఊడ్చేసింది: నష్టాల్లో నెక్స్ట్ లెవెల్

ముంబై: జీవిత బీమా సంస్థ షేర్ల ధరల పతనం కొనసాగుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్స్‌లో ఎల్ఐసీ షేర్ల ధరలు ఇవ్వాళ మరింత దిగజారాయి. ఒక్కో షేర్ ధర 800 రూపాయల కంటే దిగువకు పడిపోయింది. కటాఫ్ ప్రైస్‌తో పోల్చుకుని చూస్తే- రూ.172.50 పైసల నష్టాన్ని మిగిల్చిందీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ జెయింట్. దీని ఫలితంగా ఎల్ఐసీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌పై కుప్పకూలింది. ఎల్ఐసీ స్టాక్స్‌పై అమ్మకాల ఒత్తిడి తీవ్రంగా కనిపించింది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు- తక్కువ నష్టంతోనైనా షేర్లను విక్రయించుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.

English summary

The slump has dragged LIC's market capitalisation below ₹ 5 lakh crore for the first time. The market capitalisation of LIC fell to ₹ 4.91 lakh crore on Monday.