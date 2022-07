India

oi-Garikapati Rajesh

రాజ‌కీయం అంటే ఇలాగే ఉంటుంది. ఒక పార్టీ వేసిన ఎత్తుకు ప్ర‌త్య‌ర్థి పార్టీ పై ఎత్తు వేస్తుంది. వ్యూహాల‌ను చిత్తు చేస్తుంది. రెండుపార్టీల మ‌ధ్య ఎక్క‌డైనా రాజకీయం ఇలాగే నడుస్తుంది. ప్ర‌త్య‌ర్థులుగా ఉన్నంత‌వ‌ర‌కు స్నేహపూర్వక వాతావరణమే ఉంటుంది. కానీ వ్య‌క్తిగ‌తానికి దారితీసిన‌ప్పుడు రాజ‌కీయ విప‌రిణామాలు సంభ‌విస్తాయి. ప్ర‌స్తుతం భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ, కాంగ్రెస్ మ‌ధ్య ఈ త‌ర‌హా ధోర‌ణి నెలకొందని, ప్రజాస్వామ్యానికి అది మంచిది కాదని రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు అభిప్రాయ‌ప‌డుతున్నారు.

English summary

Congress seems to have given a check to the BJP by replying that Motilal Vora will take care of all the affairs