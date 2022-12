కొచ్చి ఎయిర్ పోర్టులో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండైన స్పైస్ జెట్ విమానం:హైడ్రాలిక్ వైఫ్యల్యమేనా?

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: 197 మంది ప్రయాణికులతో జెడ్డానుంచి బయల్దేరిన స్పైస్‌జెట్ విమానం శుక్రవారం కొచ్చి విమానాశ్రయంలో అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయింది. సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డా నుంచి కోజికోడ్‌కు బయలుదేరిన విమానం హైడ్రాలిక్ వైఫల్యంతో ఈ సాయంత్రం కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లిమిటెడ్ లో అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ అయ్యింది.

దీన్ని కొచ్చిన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ లిమిటెడ్ ప్రతినిధి ధృవీకరించారు. "కోజికోడ్ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ కావాల్సిన స్పైస్‌జెట్-SG 036 విమానాన్ని కొచ్చికి మళ్లించిన తర్వాత సాయంత్రం 6:29 గంటలకు విమానాశ్రయంలో అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. 18:29 గంటలకు కొచ్చి విమానాశ్రయంలో పూర్తి అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ పరిస్థితి తర్వాత విమానం 19.19 గంటలకు రన్‌వేపై సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది.

ఆ తర్వాత, సీఐఏఎల్ ఎండీ ఎస్ సుహాస్.. "అత్యవసర పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేందుకు విమానాశ్రయం పూర్తిగా సన్నద్ధమైంది. అప్రమత్తమైన నిర్మాణం పూర్తి స్థాయిలో సక్రియం చేయబడింది. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ కావడంతో, తగిన తనిఖీ తర్వాత రన్‌వే సాధారణ కార్యకలాపాలకు అనుమతించారు అని పేర్కొన్నారు.

#SpiceJetStatement: On December 2, 2022, SpiceJet B737 aircraft was operating flight SG-36 (Jeddah - Calicut). After take-off from Jeddah, ATC informed the pilots that Tyre pieces were found on the runway. During further flight, a caution light illuminated. >>