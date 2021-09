India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసుల ఉధృతి మరింత తగ్గుముఖం పట్టింది. రోజువారీ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మరింత తగ్గింది. చాలాకాలం తరువాత 30 వేలకు దిగువగా కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి. 27 వేలకు పడిపోయాయి. థర్డ్‌ వేవ్ ముప్పు ఇప్పట్లో ఉండకపోవచ్చంటూ నిపుణులు సూచిస్తోన్న నేపథ్యంలో- కరోనా వైరస్ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టింది. అదే సమయంలో కరోనా వైరస్ నిర్మూలన కోసం ఉద్దేశించిన వ్యాక్సినేషన్ కార్యక్రమం జోరుగా సాగుతోంది.

#JusticeForChaithra: మరో దిశ: ఎన్‌కౌంటర్ కోసం డిమాండ్: పరామర్శించనున్న వైఎస్ షర్మిల

English summary

Sputnik Light has received the approval of the Drugs Controller General of India to conduct phase 3. The Subject Expert Committee of the DCGI recommended the phase 3 trials for Sputnik Light.