Viral Video: తన ఊపిరినే బిడ్డకు శ్వాసగా మార్చిన వైద్యురాలు.. 7 నిమిషాల తర్వాత అద్భుతమే జరిగింది..

India

oi-Chekkilla Srinivas

వైద్యుడు దేవుడితో సమానం అంటారు. ఈ మాటను నిజం చేసింది ఓ వైద్యురాలు. తన ఊపిరినే బిడ్డ ఊపిరిగా మార్చి పసి పాప ప్రాణ దీపాన్ని వెలిగించింది. ఇందుకు సబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ పిల్లల వైద్యురాలు అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డకు తన నోటితో శ్వాసను అందిస్తోంది. ఇలా శ్వాస అందించడం వల్ల ఆ పాప బతికింది.

English summary

A doctor impressed everyone with what she did to save the child. The doctor gave life to the baby for about 7 minutes and saved the baby.