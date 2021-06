Longest day అంటే తెలుసా: అదే రోజు నిర్జల ఏకాదశి కూడా: రెండూ కలిసి..

India

న్యూఢిల్లీ: ఈ ఏడాది గ్రహాలు, వాటి గమనం కొంత ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్నట్టే కనిపిస్తోంది. ఎప్పుడూ లేనివిధంగా సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం, తుఫాన్ రెండూ ఒకేరోజు కలిసి మరీ వచ్చాయి. అదొక్కటే అనుకుంటే- సూర్యగ్రహణం కూడా అంతే- ఈ నెల 9వ తేదీన ఏర్పడిన రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ సూర్యగ్రహణం శని జయంతి నాడు సంభవించింది. అదే రోజు జ్యేష్ఠ అమావాస్య కూడా. ఇలా గ్రహాలు, జ్యోతిష్యం రెండూ కలిసి వస్తున్నాయి. అది అక్కడితో ఆగలేదు. మరోసారి కూడా అలాంటి అద్భుతమే చోటు చేసుకుంది.

Summer Solstice, the Longest Day of the Year, falls on Monday, June 21. This event usually occurs between June 20 to June 22, every year, depending upon when the Sun is directly overhead the Tropic of Cancer at noon.