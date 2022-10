India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి కొత్త ప్రధాన న్యాయమూర్తి రాబోతోన్నారు. ఆయనే 50వ చీఫ్ జస్టిస్ కాబోతోన్నారు కూడా. సుప్రీంకోర్టు ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఉదయ్ ఉమేష్ లలిత్ కొద్దిసేపటి కిందటే ఈ మేరకు సిఫారసు చేశారు. నవంబర్ 9వ తేదీన కొత్త సీజేఐ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. జస్టిస్ యుయు లలిత్ వచ్చేనెల 8వ తేదీన పదవీ విరమణ చేయబోతోన్నారు. ఫలితంగా కొత్త సీజేఐ పేరును ఆయన సిఫారసు చేయాల్సి వచ్చింది.

English summary

CJI UU Lalit recommends the name of Justice DY Chandrachud as his successor. Justice Chandrachud to become the 50th CJI. Chief Justice UU Lalit is retiring on November 8 this year.