సెప్టెంబర్27 నుండి సుప్రీంకోర్టు విచారణలు ప్రత్యక్షప్రసారం... దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం కీలక నిర్ణయం!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టులో జరిగే కీలక విచారణలను ఇకపై ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అవకాశం కల్పించడానికి సీజేఐ జస్టిస్ యు యు లలిత్ ఆధ్వర్యంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సుప్రీం కోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం విచారణ సెప్టెంబర్ 27 నుండి విచారణలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు.

English summary

Supreme Court has taken a key decision by taking the opinions of all supreme court judges. CJI justice UU lalit decided that Supreme Court hearings will be broadcast live from September 27.