మీరు ధ్యాస పెట్టట్లేదు: ఆ నివేదిక ఏమైంది..ప్రజలకు తెలిసేలా చేయండి: సీజేఐ ఎన్వీ రమణకు లేఖ

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయడానికి ఉద్దేశించిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను నిరసిస్తూ రైతులు నెలల తరబడి తమ ఆందోళనలను కొనసాగిస్తోన్నారు. హర్యానాలోని కర్నాల్‌ జిల్లాలో కిసాన్‌ మహాపంచాయత్‌కు సిద్ధపడుతోన్నారు. కర్నాల్‌ వ్యవసాయ మార్కెట్‌లో నిర్వహించనున్న ఈ కిసాన్‌ మహా పంచాయత్‌లో రాకేష్‌ తికాయత్‌, యోగేంద్రయాదవ్‌లు పాల్గొనబోతోన్నారు. హర్యానా ప్రభుత్వం కర్నాల్‌ సహా ఐదు జిల్లాల్లో ఇంటర్నెట్‌ సర్వీస్‌ నిలిపివేసింది. 144 సెక్షన్‌ విధించింది.

Anil Jaysing Ghanwat, a member of 3-member committee set up by SC on farm laws writes a letter to CJI NV Ramana and says its report has not yet been released to public or taken up by the court.