Serial killer: కిరాతకుడు ఉమేష్ రెడ్డి ఉరిశిక్షను రద్దు చేసిన సుప్రీం కోర్టు, 17 హత్యలు, 20 రేప్ లు, అయితే !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: మహిళల మీద అత్యాచారం చేసి అతి దారుణంగా హత్య చేసిన సీరియల్ కిల్లర్, మాజీ పోలీసు ఉమేష్ రెడ్డికి హైకోర్టు విదించిన ఉరిశిక్షను సుప్రీం కోర్టు రద్దు చేసింది. ఉమేష్ రెడ్డి కానీస్టేబుల్ గా ఉద్యోగం చేస్తూ అనేక మంది మహిళల మీద అత్యాచారం చేశాడు. ఎదురుతిరిగిన మహిళలను కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. ఉమేష్ రెడ్డికి తరువాత పోలీసు ఉద్యోగం పోయి అరెస్టు అయ్యాడు. ఉమేష్ రెడ్డి మీద 17 హత్యలు, 20 రేప్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. వీటిలో అనేక కేసుల నుంచి ఉమేష్ రెడ్డికి విముక్తి లభించింది. అయితే బెంగళూరులో విదవ మహిళ మీద అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన కేసులో ఉమేష్ రెడ్డి అడ్డంగా చిక్కిపోయి జైలుకు వెళ్లాడు. ఇదే కేసులో ఉమేష్ రెడ్డికి ఉరిశిక్షపడింది.

English summary

Serial killer BA Umesh alias Umesh Reddy, who was a monster to women, has escaped the death sentence . In other words, the Supreme Court canceled the order of the High Court which had fixed the death penalty for him.