సుప్రీంకోర్టులో మ‌హారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్య‌మంత్రి ఉద్ధ‌వ్ ఠాక్రే వ‌ర్గానికి ఊర‌ట ల‌భించింది. త‌మ పార్టీనే అస‌లైన శివ‌సేన‌గా గుర్తించాలంటూ ప్ర‌స్తుత ముఖ్య‌మంత్రి ఏక్‌నాథ్ షిండే వ‌ర్గం చేసిన విన‌తిపై ఎటువంటి నిర్ణ‌యం తీసుకోవ‌ద్ద‌ని ఎన్నిక సంఘాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. శివ‌సేన పార్టీ చీలిక త‌ర్వాత ఆ పార్టీపై హ‌క్కుల కోసం షిండే, ఉద్ధ‌వ్ వ‌ర్గాల మ‌ధ్య నెల‌కొన్న పోరులో ఇది కీల ప‌రిణామంగా మారింది. కేంద్రంలో అధికారంలో బీజేపీ ప్ర‌భుత్వానికి షాక్ లాంటిద‌ని రాజ‌కీయ వ‌ర్గాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి.

Former Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray got relief in the Supreme Court. The Supreme Court directed the Election Commission not to take any decision on the plea of current Chief Minister Eknath Shinde to recognize his party as the original Shiv Sena.