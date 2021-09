Punjab: అంబికా సోని ట్విస్ట్-అధిష్ఠానం నిర్ణయానికే సవాల్-కాంగ్రెస్ ఆ ఫార్ములాతో ముందుకెళ్లే ఛాన్స్...

India

పంజాబ్ కొత్త ముఖ్యమంత్రి ఎవరనే దానిపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. సిక్కు వర్గానికి చెందిన నేతకే మళ్లీ అవకాశం దక్కుతుందా.. లేక నాన్ సిక్కు వర్గానికి చెందిన నేతను పదవి వరిస్తుందా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.నాన్ సిక్కు వర్గానికే పదవిని కట్టబెట్టాలని కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే సీనియర్ నేత,రాజ్యసభ సభ్యురాలు అంబికా సోనికి ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆఫర్ చేసింది. అయితే అబింకా సోని ఆ ఆఫర్‌ను తిరస్కరించడమే కాదు.. పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రిగా సిక్కు వర్గానికి చెందిన నేతనే ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు.ముఖ్యమంత్రి పదవికి సంబంధించి తన అంతరంగాన్ని తాను ఫాలో కావాల్సిందేనని పేర్కొన్నారు.

Suspense continues over who will be the new Chief Minister of Punjab. There is a debate as to whether a Sikh leader will get a chance again or a non-Sikh leader will be get into the post.Ambika Soni has rejected the offer of CM post and proposed that post should be given to a Sikh