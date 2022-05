తాజ్ మహల్ vs తేజో మహాలయ: ఆ 22 గదుల్లో ఏముంది?: ముదురుతున్న వివాదం

India

oi-Chandrasekhar Rao

లక్నో: చారిత్రాత్మక కట్టడం, ప్రపంచంలోని ఏడు వింతల్లో ఒకటైన తాజ్ మహల్‌.. తాజాగా వివాదాలకు కేంద్రబిందువైంది. తాజ్‌ మహల్‌‌లో 22 గదులను తెరవాలంటూ అలహాబాద్ హైకోర్టులో పిటీషన్ దాఖలైన తరువాత.. దీనికి సంబంధించిన సరికొత్త వాదనలు తెరమీదకి వచ్చాయి. తాజ్ మహల్‌లో మూసి ఉంచిన గదుల్లో ఉన్నట్లుగా భావిస్తోన్న విగ్రహాలు, అక్కడి చారిత్రాత్మక శాసనాలను సైతం వెలికి తీసేలా, వాటిపై పరిశోధనలు చేసేలా ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాను ఆదేశించాలనేది ఆ పిటిషన్‌ సారాంశం.

English summary

Several BJP leaders have repeated and amplified unhistorical claims that the Taj is in fact a Hindu temple that was built much before the reign of Shah Jahan. A look at the theory of Tejo Mahalaya.