తాలిబన్ బీజేపీ; మోడీ యూఎస్ వెళ్ళొచ్చు, నేను ఇటలీ వెళ్ళొద్దా? తనను ఎవరూ ఆపలేరన్న మమత

India

oi-Dr Veena Srinivas

రోమ్‌లోని వాటికన్‌లో జరిగే ప్రపంచ శాంతి సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఏ) అనుమతి నిరాకరించడంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. సెప్టెంబర్ 30 న ఉప ఎన్నికలు జరగనున్న నేపధ్యంలో భబానీపూర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో మమతా బెనర్జీ ప్రధాని మోడీపై విరుచుకుపడ్డారు . మీరు ఎన్ని చోట్లకు తనను వెళ్ళకుండా ఆపగలరు? ఎందుకు తనను ప్రపంచ శాంతి సదస్సుకు అనుమతించరు? మీరు తనను శాశ్వతంగా ఆపలేరు అంటూ విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

Mamata Banerjee has flagged that the Center has not given her permission to the World Peace Conference in Rome to tell her how long they will stop her and that you cannot stop me permanently. She said that Taliban BJP.