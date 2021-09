కాశ్మీర్ పై బాంబు పేల్చిన తాలిబన్ నాయకుడు, ఆ షాకింగ్ కామెంట్స్ పై భగ్గుమన్న భారత్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ నుండి అమెరికా తమ బలగాలను ఉపసంహరించుకున్న ప్రభావం భారతదేశంలోని జమ్మూకాశ్మీర్ పై కనిపిస్తోందా? మొన్నటికి మొన్న ఆరు గ్రూపులో ఉగ్రవాదులు కాశ్మీరులోయలోకి చొరబడ్డారు అని వారు భారత్లో దాడులకు పాల్పడే అజెండాతో వచ్చారని నిఘా సంస్థలు హెచ్చరికలతో ఇబ్బంది పడుతున్న భారత్ కు ఇప్పుడు తాలిబన్లు కొత్త సమస్యగా మారబోతున్నారా ? తాజాగా కాశ్మీర్ తో సహా ఎక్కడైనా ముస్లింల కోసం తమ స్వరాన్ని పెంచే హక్కు తమకు ఉందని ఉగ్రవాద సంస్థ తాలిబన్ పేర్కొనడం అందుకు ఊతమిస్తోందా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వినిపిస్తుంది.

English summary

Taliban spokesman Suhail Shaheen said that it had the right to raise its voice for Muslims anywhere, including Kashmir. However, it is now worrying to say that the group will fight for Muslims while saying that it has no policy of raising arms against any country.