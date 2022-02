స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో స్టార్ హీరో విజయ్ ఫ్యాన్స్: రాజకీయ ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధం

India

oi-Chandrasekhar Rao

చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. కమల్ హాసన్ తరువాత మరో స్టార్ హీరో రాజకీయాల్లో అడుగు పెట్టడానికి దాదాపుగా రంగం సిద్ధమైనట్టే. దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్- రాజకీయ పార్టీని సైతం ప్రకటించినప్పటికీ ఆ తరువాత అనూహ్యంగా వెనుకడుగు వేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనే ఆలోచనను ఉపసంహరించుకున్నారు. దీనికి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితులు ప్రధాన కారణంగా అప్పట్లో వార్తలొచ్చాయి.

Hijab: రగులుతున్న కర్ణాటక: పొరుగు జిల్లాలకు పాకిన అల్లర్లు: రాళ్లు రువ్విన ఆందోళనకారులు

English summary

Tamil actor Vijay's fan club has announced that they are not in alliance with any political party for the upcoming local body polls in Tamil Nadu and they will be contesting independently.