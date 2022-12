Durga Stalin: వివాదానికి దారితీసిన సీఎం భార్య వీడియో.. అస్సలు ఏం జరిగిందంటే..

India

oi-Chekkilla Srinivas

దేవుళ్లంటే దాదాపు అందరికీ భక్తి ఉంటుంది. కొందరైతే తెల్లవారుజాము లేచింది మొదలు దేవుడి స్మరణ ప్రారంభిస్తారు. అందరికంటే దేవుడినే ఎక్కువగా కొలుస్తారు. కానీ వీపీల విషయానికొచ్చేసరికి కథ వేరేలా ఉంటుంది. ఆలయ అధికారుల నుంచి పూజరుల వరకు వీఐపీలకు తెగ మర్యాద చేస్తుంటారు. ఒక్కోసారి ఈ మర్యాదలు తీవ్ర దూమారాన్ని రేపుతాయి.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin's wife Durga Stalin, who participated in a temple ceremony in Chennai city, used the umbrella of the temple to avoid getting wet in the rain, which led to a heated controversy.