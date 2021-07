India

oi-Kannaiah

వచ్చే ఏడాదిలో ఉత్తరాఖండ్‌కు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనుండగా కేవలం గత నాలుగు నెలల్లోనే ఆ రాష్ట్రానికి మూడు ముఖ్యమంత్రి వచ్చాడు. ఉత్తరాఖండ్ రాజకీయ సంక్షోభం కారణాలు ఏమైనప్పటికీ మోడీ సర్కార్ అసలు లక్ష్యం మాత్రం పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అనే మాట రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. అదేంటి ఉత్తరాఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రికి పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రికి లింక్ ఏంటనేగా మీ అనుమానం.. మరి అంత స్పష్టంగా తెలిస్తే అక్కడ మోడీ-షా రాజకీయ చాణక్యం ఏముంది..? ఇక్కడ కచ్చితంగా మమతానే టార్గెట్‌గా బీజేపీ అధినాయకత్వం పావులు కదిపిందని పలువురు రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

English summary

News making rounds that Uttarakhand former CM Tirath singh Rawat was made a scapegoat for Mamata Banerjee as she had to get elected within 6 months to Assembly.