చిన్నారి తీరా కోసం... రూ.6కోట్లు ట్యాక్స్ మాఫీ... మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించిన మోదీ సర్కార్...

oi-Srinivas Mittapalli

తీరా కామత్... ఐదు నెలల చిన్నారి... పుట్టుకతోనే అసాధారణ అనారోగ్య సమస్యతో జన్మనిచ్చింది...స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ SMA అనే అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతోంది... దీనికి భారత్‌లో చికిత్స అందుబాటులో లేదు.. అమెరికా నుంచి రూ.16కోట్లు విలువైన జోల్‌జెన్‌స్మా అనే ప్రత్యేక ఇంజెక్షన్ తెప్పిస్తే కొంతవరకు ప్రయోజనం ఉండొచ్చునని డాక్టర్లు చెప్పారు... జీవితంలో అంత డబ్బును కనీసం కలలో కూడా ఊహించని ఆ దంపతులు తమ చిన్నారి కోసం క్రౌడ్ ఫండింగ్ మొదలుపెట్టారు... ఎట్టకేలకు అంత మొత్తాన్ని జమ చేశారు... అయితే ఒకవేళ కేంద్రం దీనికి జీఎస్టీ విధిస్తే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. అదే జరిగితే ఎలా అన్న దిగులు వారిని వెంటాడింది...

Sincere gratitude to Hon PM @narendramodi ji for your humanitarian and extremely sensitive approach towards exempting all the taxes (approx ₹6.5 crore) for importing the life saving drug for Mumbai’s 5 month old Teera Kamat!

I wish Teera a speedy recovery & healthy life! pic.twitter.com/wxT8PsnSx5