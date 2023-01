Temple: కోరికలు తీర్చాలని పూజలు చేశాడు, దేవుడు కరుణించలేదని ఏం చేశాడంటే ?

India

oi-Mallikarjuna

భోపాల్/ఇండోర్/ మధ్యప్రదేశ్: మన కోరికలు, కష్టాలు తీర్చాలని మనం దేవుడిని ప్రార్థిస్తుంటారు. కస్టాలు, సమస్యలు వచ్చిన సందర్బాల్లో దేవుడిని పదేపదే పూజిస్తూ ఆలయాల చుట్టూ ప్రదక్షణలు చేస్తారు. హిందువులు, ముస్లీంలు, క్రైస్తవులు ఇలా అన్ని మతాలవారు వారికి ఇష్టమైన దేవుడికి పూజలు, ప్రార్థనలు చేస్తుంటారు. అయితే ప్రతినిత్యం దేవుడికి పూజలు చేసినా ఆ దేవుడు తన కోరికలు తీర్చలేదని ఓ యువకుడు రగిలిపోయాడు. వరుసగా ఆలయాలను టార్గెట్ చేసుకున్నాడు.

English summary

Temple: What did a young man do when God did not show mercy in the temple even after worshiping?