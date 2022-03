కొలువుతీరిన పంజాబ్ కేబినెట్ - 10 మంది ప్రమాణ స్వీకారం : తొలి భేటీలో..!!

India

పంజాబ్ లో సంచలన విజయం సాధించిన ఆప్..కొత్త ప్రభుత్వం కొలువు తీరింది. నాలుగు రోజుల క్రితం సీఎంగా భగవంత్ మాన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసారు. ఆ రోజున తన కేబినెట్ లో తొలిగా 11 మంది మంత్రులను ఎంపిక చేసుకున్నారు. గవర్నర్ వారితో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ 10 మందిలో ఒక మహిళ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ తన వద్దే కీలక శాఖలు ఉంచుకున్నారు. ఖాట్కర్ కలాన్ లో సీఎంగా మాన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి కేజ్రీవాల్ సైతం హాజరయ్యారు.

English summary

Ten ministers of the new Aam Aadmi Party government in Punjab were sworn today. Ministers will participate in the first cabinet meeting of the new government.