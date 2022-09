జమ్మూకాశ్మీర్ బోర్డర్ లో టెన్షన్: చొరబాట్లకు 250మంది ఉగ్రవాదులు రెడీ; ఇంటిలిజెన్స్ హెచ్చరిక!!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి ఉగ్రవాదులతో నిరంతరం పోరు తప్పటం లేదు. భారతదేశంపై దాడులు చేయడానికి, అలజడి సృష్టించటానికి ఉగ్రవాదులు పదేపదే ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ నుండి భారతదేశంలోకి ఉగ్రవాద మూకలు చొరబాట్లకు యత్నించటం కూడా నిత్యకృత్యంగా మారింది. పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థల సహకారంతో 250 మంది ఉగ్రవాదులు భారత్ లోకి వచ్చే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్టు ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాల నుండి హెచ్చరికలు వస్తున్నాయి.

English summary

There are warnings from intelligence sources that 250 terrorists are trying to enter India with the help of Pakistan inspired terrorist organizations. This alerted the army. Increased security at the borders.