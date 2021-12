12 గంటల్లో ఇద్దరు నేతల హత్య: అట్టుడుకుతున్న కేరళ అలప్పుజా.. 144 సెక్షన్ విధింపు

India

oi-Shashidhar S

కేరళ రాష్ట్రంలో రాజకీయ హత్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి. అలప్పుజాలో గత 12 గంటల్లో ఇద్దరు నేతలు హత్యకు గురయ్యారు. దీంతో పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా 144 సెక్షన్ విధించారు. SDPI నేత కేఎస్ ఖాన్ హత్య జరిగింది. ఆ తర్వాత బీజేపీ నేత రంజిత్ శ్రీనివాస్ కూడా హత్యకు గురయ్యారు. దీంతో అలప్పుజాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది.

English summary

Two political leaders from the BJP and SDPI have been murdered in Kerala's Alappuzha, pushing the police to ban large gatherings in the district.