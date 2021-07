భారత్ కు ఉగ్ర ముప్పు .. రోజుకో కొత్త ప్లాన్ లో ఉగ్రవాదులు, బోర్డర్ లో ఆర్మీకి రోజుకో రిస్కీ టాస్క్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశానికి ఉగ్ర ముప్పు పొంచి ఉందా? పుల్వామా ఉగ్రదాడి తరువాత నుండి ఇప్పటి వరకూ భారతదేశంలో ఉగ్రవాదుల పన్నాగాలను కనిపెట్టడం ఆర్మీ కి రిస్కీ టాస్క్ గా మారిందా? రోజుకో కొత్త ప్లాన్తో ఉగ్ర మూక భారత్లో విధ్వంసాన్ని సృష్టించడానికి ప్లాన్ చేస్తుందా? భారత ప్రభుత్వానికి ఉగ్ర సవాళ్ళను ఎదుర్కోవటం తలనొప్పిగా మారిందా? అంటే గత రెండేళ్లుగా వరుసగా జరుగుతున్న పరిణామాలు అవును అనే సమాధానం చెబుతున్నాయి.తాజా పరిణామాలతో బోర్డర్ లో భారత సైన్యం చేస్తున్న పోరాటం, ఉగ్రవాద కార్యాకలపాలపై వన్ ఇండియా అందించే ప్రత్యేక కథనం.

డ్రోన్లు రోడ్లపై తయారు కాలేదు .. పాక్ సహకారంతోనే డ్రోన్ల దాడి : జనరల్ పాండే

English summary

Is there a serious threat to India? Has it become a risky task for the Army to detect terrorist plots in India since the Pulwama terror attack? Does the extremist mob plan to create havoc in India with a new plan for every day? the developments say yes.